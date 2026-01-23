Haberler

Dondurucu soğukta içerisinde ateş yanan tenekeyi sırtına alıp çalıştı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kalıp ustası Emre Bulut, dondurucu soğuklardan korunmak için sırtında taşıdığı ateşle inşaatta çalışmayı sürdürüyor. Bulut'un bu ilginç çabası, sosyal medyada dikkat çekti.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kalıp ustası Emre Bulut, inşaatta teneke içinde yaktığı ateşi, sırtına yerleştirdiği koruyucu levha yardımıyla taşıyarak, dondurucu soğuktan korunmaya çalıştı. Bulut'un görüntüleri, sanal medyada ilgi odağı oldu.

Bulancak ilçesinde etkili olan soğuk hava, açık alanda çalışan işçileri zor durumda bırakınca, inşaat ustası Emre Bulut çareyi 'taşınabilir soba' yapmakta buldu. Çalışırken sabit bir ateşin başında duramayan Bulut, bir teneke içinde yaktığı ateşi, sırtına yerleştirdiği koruyucu levha yardımıyla sırtına sabitledi. Bulut'un, sırtında yanan ateşle inşaatta kalıp çakıp, mesaisine devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bulut, görüntüleri, sanal medya hesabından 'Hava soğuk evde kal' notuyla paylaştı. Takipçileri ise 'Karadeniz zekası iş başında', 'kendi kalorifer sistemini kurmuş' yorumlarında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
