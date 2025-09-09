Kargı'da Yeni Vergi Dairesi Hizmete Açıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı kararla daha önce Kargı Mal Müdürlüğü olarak hizmet veren kurum, Kargı Vergi Dairesi olarak vatandaşların hizmetine yeniden açıldı.

Açılışta konuşan Çorum Defterdarı Erkan Ciğer, Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı karar neticesinde Kargı Vergi Dairesi Müdürlüğünün açılışını yaptıklarını ifade ederek, "Bu yeni yapılanma ile vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verilmiş olacaktır." dedi.

Açılışa, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, Çorum Defterdarı Erkan Ciğer, İl Defterdarlığı Grup Müdürü Sertan Köylü, Kargı Vergi Dairesi Müdürü Ender Aksu, Çorum Muhasebeciler Odası Başkanı Ceyhan Baran katıldı.