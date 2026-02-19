Haberler

Kargı'da fırınlarda ramazan yoğunluğu başladı

Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırınlarda pide üretimi hızlandı. Fırıncılar, vatandaşların sahur ve iftar sofralarına yetişebilmek için çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek, özellikle iftar saati yaklaşırken yoğun çaba harcıyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayının gelmesiyle pide fırınlarında yoğun mesai başladı.

İlçedeki fırınlar, vatandaşların sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidelerini yetiştirebilmek için çalışmalarını artırdı.

Üretim kapasitesini yükselten fırıncılar, özellikle iftar saatine yakın zamanlarda artan talebi karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

Gün boyunca hamur hazırlığı ve pişirme işlemleri aralıksız sürerken, akşam saatlerinde fırınların önünde hareketlilik yaşanıyor.

Bazı fırın işletmeleri ise vatandaşlara pideleri sıcak ve taze ulaştırabilmek amacıyla çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

İlçede hizmet veren 34 yıllık fırıncı Musa Camcı, AA muhabirine, ramazanın bereketiyle geldiğini söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle pide mesailerinin de başladığına işaret eden Camcı, her gün saat 8.30'dan iftar saatine kadar pide ve ekmek çıkartarak hizmet verdiklerini anlattı.

Ramazan ayı ile çalışma saatlerinin de değiştiğini dile getiren Camcı, "Ramazandan önce gece mesai yapıyorduk, öğlen işimiz bitiyordu. Ramazanda sabah 8.30'da mesaimize başlayıp iftar vaktine kadar pide ve ekmek üretiyoruz."' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
