Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım

Kargı'da Çiftçilere Hibe Destekli Çeltik Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Kargı'da Çiftçilere Hibe Destekli Çeltik Tohumu Dağıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında, 121 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 9 bin 680 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı. Bu destekle birlikte üreticilerin verimliliği artırılması ve yerel tarım ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle 9 bin 680 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurum bahçesinde düzenlenen törende 121 çiftçiye yerli üretim sertifikalı çeltik tohumu verildi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, burada yaptığı konuşmada, yüzde 50 hibeli sertifikalı çeltik tohumu desteğinin, üreticilere maddi anlamda büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Hibe tohumların bölgenin kalkınmasına da fayda sağlayacağını dile getiren Coşkun,"Üreticiler bu proje sayesinde daha kaliteli tohumlara erişim sağlayarak verimliliklerini artırabilecek. Yerel tarım ürünlerinin kalitesinin yükselmesiyle daha geniş pazarlara ulaşma imkanı doğacağını öngörüyoruz." dedi.

Coşkun, üreticilere sertifikalı tohumun yanı sıra modern tarım teknikleri konusunda eğitim de verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.