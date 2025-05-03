Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor
Üstyapı onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı karayollarında trafik aksaklıkları yaşanıyor. Sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması isteniyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 1-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla 20 Mayıs'a kadar, 07.30-21.00 saatlerinde Sakarya istikametinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.
Aydın-Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde Babadağ kavşak köprüsü yapım ve Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Alaca-Zile yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Çan-Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.