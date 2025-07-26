Karayollarında Bakım Onarım Çalışmaları Sebebiyle Ulaşımda Dikkat

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kavşağı-TEM bağlantısı 1-5. kilometrelerinde Ankara-İstanbul istikametinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu nedenle ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu O-31/10 KK numaralı (1-2. kilometreleri) Denizli istikametinde üstyapı çalışması sebebiyle söz konusu istikamette sol ve orta şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım, sağ şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun İncek bağlantı yolunda sol şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimindeki Aslanlı Tüneli mevkisinde (4-5. kilometreleri) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik kavşağı Adana yönünde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, 2 ve 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Denizli-Yeşilova yolunun 15-24. kilometrelerinde yapılacak organizasyon sebebiyle saat 21.00'e kadar yol trafiğe kapatılacak. Bu nedenle ulaşıma Salda köyü-Kayadibi Mahallesi-Doğanbaba köy yolundan izin verilecek.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerindeki çalışma nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Şırnak-Eruh yolunun 4-6. kilometreleri ile Malatya-Darende yolunun ise 5-28. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.