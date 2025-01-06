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Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü, avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli gibi kadrolarda 41 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, 20 Ocak'a kadar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilirler.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel istihdam edecek. KGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, alınacak 41 kişi avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.
Adaylar, 20 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Bunun yanında görev için gereken genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek. Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

41 yandaş desek daha iyi olur.

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