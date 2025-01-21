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Karatay Belediyesi'nden Yeni Tenis Kortu: Tesiste Sosyal Buluşma İmkanları

Karatay Belediyesi'nden Yeni Tenis Kortu: Tesiste Sosyal Buluşma İmkanları
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Karatay Belediyesi, Ulubatlıhasan Mahallesi'nde uluslararası standartlara uygun tenis kortları ile tenis tutkunlarını bir araya getiriyor. Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisin sporun yanı sıra sosyal etkileşim için de önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Karatay Belediyesi tarafından yapılan Karatay tenis kortu, tenis tutkunlarının buluşma noktası haline geldi.

Ulubatlıhasan Mahallesi'nde bulunan tesisin içinde uluslararası standartlara uygun üç tenis kortunun yanı sıra soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya ve teras alanı yer alıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, spora önem verdiklerini belirterek, "Tenis kortumuzun kısa sürede bu kadar ilgi görmesi, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir. Tesisimiz, yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda hemşehrilerimizin bir araya gelerek sosyalleştiği, keyifli vakit geçirdiği bir merkez konumunda. Vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirmesi, spor yapması ve bu güzel ortamdan faydalanması bizim için çok değerli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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