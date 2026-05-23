Haberler

Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisi kirleticilerden arındırılıyor

Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisi kirleticilerden arındırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA isimli kuru yük gemisinde kirleticilerden arındırma çalışması yapılıyor. Gemideki yağ, yakıt ve sintine maddeleri tahliye ediliyor, çalışmaların hafta başında tamamlanması planlanıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinde kirleticilerden arındırma çalışması yapılıyor.

Karasu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma planı yürütülüyor.

Gemide 20 Mayıs'ta başlatılan kirleticilerden arındırma çalışması kapsamında yağ, yakıt ve sintinedeki maddeler tahliye ediliyor. Çalışmaların hafta başında tamamlanması planlanıyor.

Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kanunlar gözetilerek yürütülen çalışmalar doğrultusunda yükü ve gemiyi kurtarma operasyonu başlatılacak.

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmişti.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Ahlaksızlık' sözlerine aynı tonda yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı tutuklandı
10+4 yabancı kuralı tartışmalarına Fatih Terim de dahil oldu

Türkiye'nin tartıştığı o konuya Fatih Terim de dahil oldu

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu