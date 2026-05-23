Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisi kirleticilerden arındırılıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinde kirleticilerden arındırma çalışması yapılıyor.

Karasu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma planı yürütülüyor.

Gemide 20 Mayıs'ta başlatılan kirleticilerden arındırma çalışması kapsamında yağ, yakıt ve sintinedeki maddeler tahliye ediliyor. Çalışmaların hafta başında tamamlanması planlanıyor.

Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kanunlar gözetilerek yürütülen çalışmalar doğrultusunda yükü ve gemiyi kurtarma operasyonu başlatılacak.

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmişti.