Ülkeye kaçak getirilen 300 kalkan balığı ele geçirildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan piyasa değeri 3 milyon TL olan 300 kalkan balığı ele geçirildi, gemideki 6 kişiye para cezası uygulandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesi açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda; yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen, piyasa değeri 3 milyon TL olan 300 kalkan balığı ele geçirildi.

Karasu Sahil Güvenlik Karakol Destek Tim Komutanlığı ekipleri, dün Karasu açıklarında bir gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 300 kalkan balığı ele geçirildi. Piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu öğrenilen balıklara el konulurken, gemideki 6 kişiye toplam 838 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
