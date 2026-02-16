Ülkeye kaçak getirilen 300 kalkan balığı ele geçirildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesi açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda; yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen, piyasa değeri 3 milyon TL olan 300 kalkan balığı ele geçirildi.

Karasu Sahil Güvenlik Karakol Destek Tim Komutanlığı ekipleri, dün Karasu açıklarında bir gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 300 kalkan balığı ele geçirildi. Piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu öğrenilen balıklara el konulurken, gemideki 6 kişiye toplam 838 bin 954 TL para cezası uygulandı.