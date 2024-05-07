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Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

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Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda 21 madde üreticilerin onayına sunuldu ve kabul edildi. Birlik Başkanı Mehmet Tartan, birliğin sütlerin pazarlanması konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte üreticiler de katıldı.

Genel kurulda 21 madde üreticilerin onayına sunularak kabul edildi.

Tartan, burada yaptığı konuşmada, birliğin sütlerin pazarlanması konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Karapınar'da Kepez Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı Şenlikleri

Kepez Ortaokulu'nda Bilim Projeleri sergilendi.

Yapılan etkinliğe Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da katıldı.

Kepez Ortaokulundaki çocukların, bilim üzerine hazırladığı birçok proje detaylarıyla sergilendi.

Kepez Ortaokulu Müdürü Osman Gündüz, "TÜBİTAK Bilim Fuarı şenliklerini mahallemizde bir alışkanlık haline getirdik. Bu etkinlikleri çocuklarımıza sürekli aşılayarak güzel başarılara imza attık. Ortalama 50 okul bulunan ilçede biz içinde olmak üzere iki okulun projeleri TÜBİTAK'tan onay aldı ve desteklendi. Biz de bu güzel ve anlamlı kazanımı, sizlerle paylaştık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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