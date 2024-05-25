Karapınar'da Şoförler, Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2024 Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Karapınar'da bulunan Şoförler, Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2024 Mali Genel Kurulu, başkan Ahmet Nuri Emekli'nin konuşmasıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, mali durum ve gelecek planları açıklandı, gündemdeki maddeler ve teklifler oy birliğiyle kabul edildi. Üyeler arasında dayanışma ve işbirliği vurgusu yapıldı.
Karapınar'da Şoförler, Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2024 Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kooperatif binasındaki genel kurulda konuşan başkan Ahmet Nuri Emekli, bu yılın mali durumunu ve gelecek planlarını açıkladı.
Kurulda, gündemdeki maddeler ve teklifler oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda, üyeler arasında dayanışma ve işbirliği vurgusu yapıldı.