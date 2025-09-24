Karamürsel MTAL Öğrencileri Romanya'da Madalya Kazandı

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen yemek yarışmasında madalyalar kazandı.

Black Sea Fish Festivali'ne öğretmenler Emel Uzun Erdal ve Necmettin Toprak refakatinde katılan öğrencilerden Efe Can Özgenç, İlyas Emirhan Yılmaz, Havva Naz Öksüz altın, Eren Günyeşil, İlyas Emirhan Yılmaz ve Efecan Özgenç de gümüş madalya kazandı.

Öğrenciler en iyi takım çalışmasıyla sertifika ve madalyanın da sahibi oldu.

Okul müdürü Erkan Mavi, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, uluslararası düzeyde elde edilen başarılarıyla gurur duyduklarını bildirdi.

Dereceye giren öğretmen ve öğrenciler, Kaymakam Kemal İnan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt'u ziyaret etti.

Darıca Fen Lisesi, TEKNOFEST 2025'te dereceye girdi

Darıca Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Robolig Yarışması'nda 3. olmanın sevincini yaşıyor.

Okul müdürü Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, 11 yıldır projeler üreterek TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını belirterek, yarışmalardan da güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Proje danışmanı Yılmaz Demir de yarışma için geliştirdikleri robotun koluyla bazı görevleri yerine getirebildiğini ifade ederek, robotun tekerleklerinin doğaya ve araziye uyum sağlayan yapıda olduğunu bildirdi.

Demir, robotun insanların erişemediği yerlerde bazı görevleri yerine getirmenin de aralarında olduğu çeşitli işleri yapabildiğini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Ömer Tuncel ise TEKNOFEST'in becerilerini geliştirmeleri bakımından verimli geçtiğini bildirdi.