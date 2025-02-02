Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik

Karamürsel'de Yazlık Ev Hırsızlığı: 3 Tutuklama

Karamürsel'de Yazlık Ev Hırsızlığı: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yapılan operasyonla evlerden çalınan yaklaşık 1 milyon lira değerinde eşyaya el konuldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazlıklardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ereğli Mahallesi'nde 10 evden hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, evlerden çalındığı tespit edilen 12 bakır tepsi, antika değeri olduğu belirlenen 3 bakır kazan, bakır tencere, bilgisayar, televizyon, kombi, tablo, şamdan, biblo, pul koleksiyonu olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.A. (25), M.A. (36) ve C.Y. (36) tutuklandı, M.A. (37) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
img

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
img

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
img

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı

Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.