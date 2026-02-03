Haberler

Karaman Valisi Çiçek, Ermenek ilçesini ziyaret etti

Güncelleme:
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çiçek ilk olarak Ermenek Kaymakamlığını ziyaret etti, Kaymakam Uğur Muzaffer Çam ile ilçede devam eden yatırımlar hakkında görüştü.

Ardından Ermenek Belediyesine geçen Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'dan yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Çiçek, ziyaret kapsamında rehabilitasyon merkezi, şehit ailesi ve esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
