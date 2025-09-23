Haberler

Karaman'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Karaman'da düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde yılın ahisi seçilen Mevlüt Şeker'e kaftan giydirilirken, esnafa da çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tören, Vali ve Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ile Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahaddin Pekoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yılın ahisi seçilen Mevlüt Şeker'e kaftanı giydirildi.

Törenin ardından Yunus Emre Caddesi istikametinden Koyunlu Parka yürüyüş düzenlendi.

Burada vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında devam eden törende, yılın oda ahilerine, kalfalarına ve çıraklarına plaket takdim edildi.

Kutlamalara, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
