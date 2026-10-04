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Karaman cezaevinde hükümlülerin kırmızı pancar hasadında 600 ton bekleniyor

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Karaman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin ektiği kırmızı pancarın hasadı yapıldı. 119 dekarlık alanda yaklaşık 600 ton üretim beklenirken, gıda boyası üretiminde kullanılacak pancar satıştan gelir sağlayacak.

Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği kırmızı pancarın hasadı yapıldı.

Kuruma ait 660 dekarlık tarım arazisinin 119 dekarlık bölümünde mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen kırmızı pancar, eylül ayında hasat edildi.

Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Tarım İşkolu Atölye Şefi Fatih Uysal, kurum bünyesinde hükümlülerin meslek edinmelerine ve üretime katılmalarına yönelik farklı iş kollarında faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Kırmızı pancarın üretim sürecinin yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirten Uysal, "Toprağımızın bereketi, hükümlü arkadaşlarımızın çalışma ve gayretiyle devletimize böyle bir katkıda bulunduk. Yaklaşık 600 ton civarında kırmızı pancar üretimimiz olacak." dedi.

Uysal, tarım iş kolunda hükümlülerin talep ve yeteneklerinin dikkate alındığını, kırmızı pancar üretiminde 10 hükümlünün görev yaptığını kaydetti.

Gıda boyası üretiminde kullanılacak kırmızı pancarın satışı yapılarak gelir elde edilecek.

Kaynak: AA
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