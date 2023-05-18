Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin esareti hiçbir şekilde kabul etmeyip vatan ve bayrak sevgisini her türlü değerin üstünde gören Türk milletinin var oluş hikayesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 104 yıl önce Samsun'da atılırken, Gazi Mustafa Kemal'in bu önemli günü geleceğimizin teminatı gençlere armağan etmesinin de ayrı bir anlam ifade ettiğini ifade eden Kalaycı şunları kaydetti:

"Sevgili gençlerimizin, ecdadımızın büyük kahramanlık ve fedakarlıklar sonucu bağımsız kıldığı cumhuriyetimizi, her alanda çok daha ileri noktalara taşıyacağınıza yürekten inandığımı belirterek, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."