Karakeçili'de öğrenciler yüzmeyle tanıştı

Karakeçili İlkokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında havuza götürüldü.

Kentte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, yüzme branşının tanıtılması, gençlerin spora teşviki ve motivasyonunu arttırmak amacıyla Karakeçili ilçesinden alınan öğrenciler Başpınar Kapalı Yüzme Havuzu'na getirildi.

Burada yüzmeyle tanışan öğrenciler keyifle zaman geçirdi.

Ayrıca öğrenciler, "Okullar Merkezimde Projesi" kapsamında, Kırıkkale Gençlik Merkezini de ziyaret ederek, deneyap, resim ve müzik atölyelerini inceleme fırsatı buldu.