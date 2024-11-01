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Karakeçili'de Çiftçilere Yeni Tarımsal Destekleme Modelleri Tanıtıldı

Karakeçili'de Çiftçilere Yeni Tarımsal Destekleme Modelleri Tanıtıldı
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Karakeçili Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere tarımsal üretimde yeni destekleme modelleri hakkında bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Güvenç, destekleme modelinde yapılan değişiklikler ve ürünlerin münavebesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Karakeçili ilçesinde çiftçilere tarımsal üretimde yeni destekleme modelleri anlatıldı.

Karakeçili Parkı'nda gerçekleştirilen, Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mikail Dedebali ve Karakeçili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katıldığı toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Güvenç tarafından yeni destekleme modeli anlatıldı.

Güvenç, tarımda yeni destekleme modeline geçildiğini, arpa, buğday, nohut, yağlık ayçiçeği, fiğ, yem bezelyesi, yonca, korunga ve silajlık mısırda temel destekten ayrıca planlı üretim desteği sağlanacağını kaydetti.

Güvenç, münavebeye uygun ürünlerin üretiminin özendirileceği ve aynı ürünün art arda üç yıl ekilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Veteriner hekim Mustafa Karaköse de küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine sağlanan destekleri anlattı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel
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