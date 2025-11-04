Karakaya Köyü'nde Taş Ocağı İzinlerine Tepki

Haber : Buse ÖZBEY

(ANKARA)- Çorum'un Sungurlu ilçesi Karakaya köyünde yargı sürecine rağmen taş ocağı çalışmalarına köylülerin tepkisi sürüyor. Karakaya Köyü Derneği Başkanı Servet Demirkaya, "Bugün sabah 08.00'de jandarma geldi. Durduk, sorduk, 'kimsiniz?' diye, 'geziyoruz, jandarma istihbaratıyız' cevabı geldi. Sonra 10-15 tane arabayla 100-150 tane jandarma geldi. Devlet zoruyla, devletin gücüyle köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Biz buradan taş vermeyeceğiz, direneceğiz. Çelikler Holding'e sesleniyorum, devlet gücünü arkana alıp buraya gelme" dedi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde taş ocağı çalışmaları, yargı süreci devam etmesine rağmen sürüyor. Bölge halkı, devam eden çalışmaların hukuka aykırı olduğunu belirterek direnmeye devam ediyor.

"Devlet gücünü arkana alıp buraya gelme"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Karakaya Köyü Derneği Başkanı Servet Demirkaya, şöyle konuştu:

"Bizim köyümüzün yanı başında bir taşocağı açmak istiyorlar. Biz bunun için 7 aydır uğraşıyoruz. Devlet büyüklerinden görüşmediğimiz kimse kalmadı. En sonunda söylediğimiz şey, tarım arazileri buraya 10 metre, köyümüzün en son evi 20 metre uzaklıkta olduğu. Burada taş ocağı olmaz diyerekten Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile görüştüğümüzde, aynı taştan karşı tepede var, Devlet Demiryolları oraya makineleri gönderdi. Oradan numune aldılar, numune aldıktan sonra buraya gelmeyeceklerini söylediler. Çelikler Holdingler ile her halde uzaktan kumandalı çalışıyorlar. Uzaktan kumandalı çalıştıkları için de bugün sabah 08.00'de jandarma geldi. Durduk, sorduk, 'kimsiniz?' diye, 'geziyoruz, jandarma istihbaratıyız' cevabı geldi. Sonra 10-15 tane arabayla 100-150 tane jandarma geldi. Devlet zoruyla, devletin gücüyle köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Biz buradan taş vermeyeceğiz, direneceğiz. Çelikler Holding'e sesleniyorum, devlet gücünü arkana alıp buraya gelme."

"Sırtınızı şirkete değil, sizi var eden topluma dayayın"

CHP Çorum Sungurlu İl Başkanvekili Garip Özgür, bölgede yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Devlet jandarmasıyla polisiyle köylüyü karşısına alarak sırtını şirkete dayamış durumda. Buradan taş alınırken ne yazık ki köy evleri yok edilecek, bölgede su krizi yaşanacak, tarımsal ürünlerde problem yaşanacak, buradan çıkan tozlar bitkilerin üzerine yapışarak taşlaşacak ve bitkiyi öldürecek. Bu tamamen doğanın tahrip ve talan edilmesidir. Halkımızı çağırıyoruz: Gelin köylü vatandaşlara yardımcı olalım. Bugün bunlaraysa yarın bize gelecektir. Buradan devlete sesleniyorum: Sırtınızı şirkete değil, sizi var eden topluma dayayın."