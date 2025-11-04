Haberler

Karakaya Köyü'nde Taş Ocağı İzinlerine Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Karakaya köylüleri, yargı sürecine rağmen devam eden taş ocağı çalışmalarına karşı direnmeye devam ediyor. Dernek başkanı Servet Demirkaya, devlet gücünün kullanıldığını ve köyün yok edilmek istendiğini belirtti.

Haber : Buse ÖZBEY

(ANKARA)- Çorum'un Sungurlu ilçesi Karakaya köyünde yargı sürecine rağmen taş ocağı çalışmalarına köylülerin tepkisi sürüyor. Karakaya Köyü Derneği Başkanı Servet Demirkaya, "Bugün sabah 08.00'de jandarma geldi. Durduk, sorduk, 'kimsiniz?' diye, 'geziyoruz, jandarma istihbaratıyız' cevabı geldi. Sonra 10-15 tane arabayla 100-150 tane jandarma geldi. Devlet zoruyla, devletin gücüyle köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Biz buradan taş vermeyeceğiz, direneceğiz. Çelikler Holding'e sesleniyorum, devlet gücünü arkana alıp buraya gelme" dedi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde taş ocağı çalışmaları, yargı süreci devam etmesine rağmen sürüyor. Bölge halkı, devam eden çalışmaların hukuka aykırı olduğunu belirterek direnmeye devam ediyor.

"Devlet gücünü arkana alıp buraya gelme"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Karakaya Köyü Derneği Başkanı Servet Demirkaya, şöyle konuştu:

"Bizim köyümüzün yanı başında bir taşocağı açmak istiyorlar. Biz bunun için 7 aydır uğraşıyoruz. Devlet büyüklerinden görüşmediğimiz kimse kalmadı. En sonunda söylediğimiz şey, tarım arazileri buraya 10 metre, köyümüzün en son evi 20 metre uzaklıkta olduğu. Burada taş ocağı olmaz diyerekten Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile görüştüğümüzde, aynı taştan karşı tepede var, Devlet Demiryolları oraya makineleri gönderdi. Oradan numune aldılar, numune aldıktan sonra buraya gelmeyeceklerini söylediler. Çelikler Holdingler ile her halde uzaktan kumandalı çalışıyorlar. Uzaktan kumandalı çalıştıkları için de bugün sabah 08.00'de jandarma geldi. Durduk, sorduk, 'kimsiniz?' diye, 'geziyoruz, jandarma istihbaratıyız' cevabı geldi. Sonra 10-15 tane arabayla 100-150 tane jandarma geldi. Devlet zoruyla, devletin gücüyle köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Biz buradan taş vermeyeceğiz, direneceğiz. Çelikler Holding'e sesleniyorum, devlet gücünü arkana alıp buraya gelme."

"Sırtınızı şirkete değil, sizi var eden topluma dayayın"

CHP Çorum Sungurlu İl Başkanvekili Garip Özgür, bölgede yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Devlet jandarmasıyla polisiyle köylüyü karşısına alarak sırtını şirkete dayamış durumda. Buradan taş alınırken ne yazık ki köy evleri yok edilecek, bölgede su krizi yaşanacak, tarımsal ürünlerde problem yaşanacak, buradan çıkan tozlar bitkilerin üzerine yapışarak taşlaşacak ve bitkiyi öldürecek. Bu tamamen doğanın tahrip ve talan edilmesidir. Halkımızı çağırıyoruz: Gelin köylü vatandaşlara yardımcı olalım. Bugün bunlaraysa yarın bize gelecektir. Buradan devlete sesleniyorum: Sırtınızı şirkete değil, sizi var eden topluma dayayın."

Kaynak: ANKA / Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.