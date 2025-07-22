Karadeniz Spor Turizmi Birliği Derneği Kuruldu

Karadeniz Spor Turizmi Birliği Derneği Kuruldu
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Samsun'da, Karadeniz Spor Turizmi Birliği Derneği'nin kuruluşu gerçekleştirildi. Derneğin hedefleri arasında bölgesel kalkınma, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve Karadeniz'i spor turizmi markası haline getirmek yer alıyor.

Samsun'da, Karadeniz Spor Turizmi Birliği Derneği kuruldu.

Dernekten yapılan açıklama göre, kurucu başkanlığını İbrahim Canbulat'ın üstlendiği derneğin başkan yardımcılığına Erdal Yavuz, saymanlığına Burak Güleç, sekreterliğine Rıza Yavuz getirildi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı ile İlkay Aydın da derneğin yönetim kurulu üyesi oldu.

Dernek ile spor turizmi yoluyla bölgesel kalkınmaya katkı sunulması, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirilmesi ve Karadeniz'in spor turizmi markası haline getirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canbulat, Karadeniz'in ruhunun, sporun enerjisi ve turizmin dinamizmiyle birleştirileceğini kaydetti.

Bölgenin potansiyelini doğru planlama, bilimsel veri, iş birliği ve sürdürülebilir modellerle açığa çıkarmayı hedeflediklerini belirten Canbulat, "Bu dernek bir tabela derneği değil, aksiyon derneği olacak. Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumları, spor kulüpleri, federasyonlarla birlikte çalışacağız. Gençleri, kadınları, yerel halkı bu sürece katacağız. Karadeniz'i sporla deneyimlemek isteyen herkesin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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