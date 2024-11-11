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Karadeniz'de Hamsi Fiyatları Yükseliyor: Kilogramı 150 Lira

Karadeniz'de Hamsi Fiyatları Yükseliyor: Kilogramı 150 Lira
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Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan hamsi, şu an için kilogramı 150 liradan satışa sunuldu. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, hamsi avcılığında umutlu olduklarını belirtirken, fiyatların arz talep dengesine bağlı olarak değişebileceğini ifade etti.

Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan hamsi kilogramı 150 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, kasım ayının ilk haftasıyla birlikte hamsinin nadir de olsa balıkçı ağlarına takıldığını söyledi.

Şu an Karadeniz'in bazı bölgelerinde hamsi avcılığının yapılmaya başlandığını vurgulayan Ünlü, sezonun geri kalanı için hamsiden az da olsa umutlu olduklarını dile getirdi.

Hamsi fiyatlarının şu an için yüksek seyretmesinin doğal olduğunu anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Hamsi tezgahlarımızda şimdilik kilogramı 150 liradan satışa sunuldu. Az avlandığı için fiyatı da doğal olarak yüksek. İlerleyen süreçte daha mı çıkar veya düşer mi onu bilemiyoruz. Çünkü arz talep meselesi. Bol olursa mutlaka fiyatlar düşecektir. Ama sezonun geri kalanı bizlere ne gösterecek bilemiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi bol bir hamsi avcılığı sezonu beklemiyoruz. Bakalım, hep beraber yaşayıp göreceğiz."

Ünlü, bu sezon bol avcılığıyla yüzleri güldüren palamudun ise yavaş yavaş Türkiye denizlerini terk ederek okyanusa göç ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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