Haberler

Hamsinin izini süren Karadenizli balıkçılar rotalarını İğneada'ya çevirdi

Hamsinin izini süren Karadenizli balıkçılar rotalarını İğneada'ya çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de hamsi avlamak için Kırklareli'nin İğneada açıklarına yönelen balıkçılar, hava koşullarının etkisiyle büyük oranda hamsi avlanıyor. Son haftada yaklaşık 3 bin ton hamsi avlayan balıkçılar, bu bolluğun hem kendilerini hem de tüketicileri sevindirdiğini belirtiyor.

Karadeniz'de hamsinin izini süren balıkçılar rotalarını Kırklareli'nin İğneada açıklarına çevirdi.

Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'den çok sayıda balıkçı teknesi, havaların soğuması ve kar yağışının ardından İğneada açıklarında bollaşan hamsinin peşine düştü.

Serilen ağları büyük bir umutla toplayan tayfalar, kasalar dolusu hamsiyle limana dönüyor.

Bol miktarda hamsi avlayan ve yükleri nedeniyle limana giremeyen bazı tekneler ise hamsileri küçük balıkçı tekneleriyle limana getirdi.

Hamsi kasaları tırlara yüklenerek İstanbul'a gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 192 tekneye hamsi avcılığı için e-seyir nakil onayı verildiğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarına göre söz konusu tekneler tarafından son bir haftada yaklaşık 3 bin ton hamsi avcılığı gerçekleştirildi.

"Şu anda çok güzel bir bolluk var"

Balıkçı Hasan Kuzgun, AA muhabiirne, hamsinin izini sürerek Balıkesir'den avlanmak için İğneada açıklarına geldiklerini söyledi.

Havaların soğuması ve kar yağışının etkili olduğu bölgede hamsi bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü ifade eden Kuzgun, bol miktarda balık avlayıp limana döndüklerini anlattı.

Hamsi bolluğunun yaklaşık 10 gün daha sürmesini öngördüğünü anlatan Kuzgun, "Şu anda çok güzel bir bolluk var. 2 bin 100 kasa balık aldık, Bulgaristan sınırına yakın bölgeden." dedi.

Kuzgun, avladıkları balıkları tır ve kamyonlarla İstanbul'a gönderdiklerini belirtti.

Balıkçı Salih Aydın ise havaların soğumasıyla İğneada açıklarında hamsi popülasyonunun arttığını ifade etti.

Son günlerde bol miktarda hamsi avladıklarını dile getiren Aydın, balık bolluğunun hem balıkçıları hem vatandaşları memnun ettiğini kaydetti.

Balıkçı Abdullah Ergün de nasiplerini aramak için İğneada açıklarında avcılık faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Son günlerde bol miktarda hamsi avladıklarını bildiren Ergün, şöyle devam etti:

"Bolluktan yüzümüz güldü. Biz buraya Gemlik Körfezi'nden geldik, şu an balıkçı teknelerinin büyük bölümü burada. Şu an Marmara ve Ege'de av az, balıkçıların nasibini alacağı yer burası."

"Hamsinin kilogramı 100 liraya düştü"

Balıkçı İbrahim Tosun da bu yıl İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşandığını vurguladı.

Tüm balıkçı teknelerinin nasibini aldığını aktaran Tosun, "Yani mutluyuz bu balığı görünce. Kedi, köpek, martılarımız bile faydalanıyor. Biz şu an 2 bin kasayla limana döndük, çok mutluyuz, şükürler olsun. Bolluk olunca hamsinin kilogramı 100 liraya kadar düştü." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür