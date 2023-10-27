Karadağ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı resepsiyonu

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik Konutu'nda verilen resepsiyona, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin Ibrahimovic, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, yerel kurumların temsilcileri, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Karadağ Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Kalkavan, konuşmasında, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.

Bölgede ve dünyada çatışmaların devam ettiğini belirten Kalkavan, Türkiye'nin buna seyirci kalmadığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi çerçevesinde çatışmaların sona ermesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Kalkavan, Filistin'de yaşananlar nedeniyle Türkiye'de ulusal düzeyde yas ilan edildiğini anımsatarak Karadağ hükümetinin Filistinlilere nakdi yardım gönderme kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Karadağ'daki Türk yatırımlarının önemine dikkati çeken Kalkavan, Karadağ Türk Ticaret Odasının (TurkCham) kurulduğu hazirandan itibaren ülkedeki ticaret ve yatırımın artmasına katkı sağladığını vurguladı.

Büyükelçi Kalkavan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY) ile Ziraat Bankasının da Karadağ'daki çalışmalarını artırdığını dile getirdi.

Resepsiyonda, devlet sanatçıları Süreyya Evren Işık Yasemin, İris Şentürker ve Mehmet Yasemin, Atatürk'ün en sevdiği parçalardan oluşan repertuarı seslendirirken Karadağ'ın önemli ses sanatçılarından Nina Strugar "Memleketim" şarkısını söyledi.

Programda, Hatay mutfağından özel seçkiler ve Gaziantepli ustaların hazırladığı baklavalar konuklara ikram edildi.