Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı. Yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde yerel saatle 11.30 civarında yangın çıktı.

Yetkililer, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yangının yaklaşık yüzde 30'unun kontrol altına alındığını belirten yetkililer, alışveriş merkezinde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
