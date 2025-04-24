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Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplantısı Gerçekleşti

Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplantısı Gerçekleşti
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Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, bölgenin ekonomik, kültürel ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kararlar alındı. Karacadağ'ın Ulusal Jeopark statüsü kazanması için ön hazırlıklar başladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda Vali Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak'ın katıldığı belirtildi.

Toplantıda bölgenin ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kararların alındığı ifade edilen açıklamada, "Karacadağ Volkanik Alanı'nın Ulusal Jeopark statüsü kazanması amacıyla ön hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Türkiye'nin önemli doğal miras alanlarından biri olan Karacadağ'ın, bu çalışmayla birlikte hem bilimsel hem de turistik açıdan daha görünür ve korunur hale gelmesi hedefleniyor. Jeopark süreci, bölgenin jeolojik zenginliklerinin sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda değerlendirilmesini sağlayacak." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda ayrıca Şanlıurfa'da Dijital Turizm Tanıtım Merkezi'nin kurulması konusu da ele alındı. Merkez aracılığıyla kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin dijital platformlarda tanıtılması hedefleniyor. Çayönü Arkeolojik Alanı'nın da değerlendirildiği toplantıda, alanın bilimsel ve turistik değerini öne çıkarmak amacıyla çeşitli altyapı, tanıtım ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmasına karar verildi."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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