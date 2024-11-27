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Karabük Üniversitesi'nde Kariyer Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi'nde Kariyer Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
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Karabük Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Günü programında, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve üniversite rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık katılımcılara hitap etti. Etkinlik, Karabük’ün sanayi tarihi ve kariyer fırsatları üzerine bilgiler sundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kariyer Merkezi tarafından "Kariyer Günü" programı gerçekleştirildi.

Hamit Çepni Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 1937'de Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atıldığını söyledi.

Fabrikanın kurulmasının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden Karabük'e göçün başladığını belirten Çetinkaya, "Göç hikayesi büyükşehirlerde var ama birçok Anadolu kentinde yok. Karabük'te var. Anadolu'nun dört bir yanından gelip burada sabırla, şükürle, birlik beraberlikle, samimiyetle, gayretle bir kariyer hayata geçirdiler." dedi.

Çetinkaya, Karabük'e gelen kişilerin yuva kurduklarını, iş ve meslek öğrendiklerine işaret ederek, "Kariyerin en güzelinin Anadolu insanında olduğuna biz Karabük'te şahidiz. Bunca fabrikaların nasıl ayakta durduğunu, nasıl buralara geldiğine şahidiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dünden çok çok daha güçlü yarınlara ufku açık. Atalarımızın yaylalardan gelip, başarı hikayesi yazdığı bu şehirden inanıyorum ki Türkiye'ye ve tüm insanlığa çok çok daha güzel kariyerler çıkacaktır." diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da üniversitenin bilim merkezli olacağını kaydederek, "Bilimi merkezine alır ve bilimi geliştirmek için her türlü çabayı sarf eder. Üniversite olarak biz de bilimi öncelemeye, bilimi toplumun merkezine almaya, her alanda bilimi etkin kılacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz." dedi.

"10 milyon ton malzemenin elle işlendiği bir fabrika"

KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan da kendilerine emanet edilen fabrikaya dört elle sarıldıklarını kaydetti.

KARDEMİR'de, 600 bin tonlardan 2 buçuk milyon tona gelen bir üretim serüveninin yaşandığını vurgulayan Aycan, şunları söyledi:

"KARDEMİR, en yüksek üretimini 2020'de 2 milyon 537 bin ton sıvı çelik üreterek gerçekleştirdi. Bu sene inşallah eylülde biraz üstüne çıkıyoruz. Yıllık yaklaşık 4 milyon-4 milyon 200 bin ton arasında demirli malzeme dediğimiz sinterli toz cevher, yüksek fırınlarda direkt şarj edilebilecek parça cevher ve pelet. Yaklaşık 2 milyon ton kömür ve türevleri. Koklaşabilir taş kömürü, enjeksiyon kömürü, santralde yaktığımız kömür. Bunların toplamı 2 milyon ton seviyelerinde. Bir de 300 bin ton civarında hurda. Tamamen yurt içinden alıyoruz hurdamızı. 10 milyon ton malzemenin elle işlendiği, girdiği çıktığı bir fabrika, bir büyüklük, bir değer."

Kurumsal iletişim danışmanı Kemal Kaptaner'in de konuşma yaptığı etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, kurum müdürleri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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