Karabük'ten kısa kısa

Güncelleme:
Karabük'te İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 280 konut, yarın hak sahiplerine teslim edilecek.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Ferhat Salt, Kartaltepe TOKİ Projesi'nin tamamlandığını, vatandaşların evlerine kavuşacağını bildirdi.

Konutların anahtarlarını teslim ederek bu mutluluğu birlikte paylaşacaklarını aktaran Salt, hemşehrilerini yeni yuvalarına kavuşturmanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Salt, Karabük'te vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Şehrimize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını her daim gündemde tutarak bu projenin gerçekleşmesine verdikleri emek için Valimiz Mustafa Yavuz'a, milletvekillerimiz Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç'a ve Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar teslim töreni yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürüyor

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telesiyej ve teleski gibi mekanik sistemlerin bakım, kontrolleri daha önce tamamlandı.

Tesisin pistlerindeki aşınma, bozulmaların giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Pistlerde yürütülen faaliyetlerde, malzeme, makine ve teknik destek işlemleri İl Özel İdaresi ekiplerince yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve beraberindeki Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Kayak Merkezi Tesis Amiri ve Kurum Mühendisi Zekeriya Şahan ve ilgili personelle alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
