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Karabük'te KARORSAN yönetim kurulu Vali Oktay Çağatay başkanlığında toplandı

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Karabük'te KARORSAN yönetim kurulu Vali Oktay Çağatay başkanlığında toplandı
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KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Oktay Çağatay başkanlığında toplanarak yatırım süreçleri ve planlanan projeleri değerlendirdi. Toplantıya KARORSAN üyeleri katıldı; Karabük Barosu Başkanı Sibel Şirin ve yönetimi de Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Oktay Çağatay Başkanlığında Yapıldı.

KARORSAN'da faaliyet gösteren bir şirkette düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalar, devam eden yatırım süreçleri ile planlanan projeler değerlendirildi.

Bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan toplantıya, KARORSAN üyeleri katıldı.

Karabük Barosundan Başkan Çetinkaya'ya ziyaret

Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Sibel Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, "Sayın Şirin ve yönetimine yeni dönemde başarılar diliyor, görevlerinin Karabük'ümüz ve hukuk camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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