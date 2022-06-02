Karabük'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı - Haberler

Karabük'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı Eskipazar ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Eskipazar ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Sadeyaka köyünde tek katlı binanın inşaatında çalışan İsmail Özdemir (27) ve Hüseyin Tutar (60), üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.??????? AA / Orhan Kuzu - Güncel Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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