Karabük'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı - Haberler

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Karabük'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Eskipazar ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Eskipazar ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Sadeyaka köyünde tek katlı binanın inşaatında çalışan İsmail Özdemir (27) ve Hüseyin Tutar (60), üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.???????

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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