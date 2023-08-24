Karabük'te feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te geçen yıl Haziran ayında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yararlandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da Bulak Kavşağında meydana geldi. Dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken, Salih Portakal (71) idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle araçtan dışarıya savrulan sürücü Salih ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan sürücü ile Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı.

Karabük'ün eski Valisi Fuat Gürel'in oğlunun karıştığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karabük istikametine hızlı bir şekilde seyreden Emre Gürel idaresindeki otomobilin Salih Portakal (71) idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilin defalarca döndüğü yer alıyor.

Kaza sonrası savcılığa sevk edildikten sonra Gürel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve 3 ay cezaevinde kalmıştı.

Öte yandan Karabük'ün eski Valisi Fuat Gürel, son kararname ile merkeze çekilirken yerine Adana Vali Yardımcısı ve Seyhan Kaymakamı olan Mustafa Yavuz atandı. - KARABÜK