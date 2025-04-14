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Karabük'te Arazi Araçları Kar Keyfi Yaşadı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan arazi araçları paletli çekici yardımıyla kurtarıldı. Doğa sporları tutkunları kar manzaralarını görmek için yüksek kesimlere çıktı.

Yüksek kesimlerde arazi araçlarıyla kar keyfini yaşadılar

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaylada karda mahsur kalan arazi araçları paletli çekici yardımıyla kurtarıldı.

Ömür Ahmet Kıran ile Sarıçiçek Yaylasında 3 gün etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Doğa beyaz örtüyle kaplanırken, Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyeleri kar keyfini yaşamak için soluğu yüksek kesimlerde aldı.

Yaylaya çıkarak eşsiz kar manzaralarını yerinde görmek isteyen doğa tutkunlarının bazılarına ait araçlar kara saplandı.

Paletli çekici yardımıyla arazi araçları mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - Güncel
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