Karabük İl Genel Meclisi 2025 Yılı Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti

Karabük İl Genel Meclisi, 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul etti.

İl Genel Meclisi'nde 1 Kasım'da başlayan ve 20 gün süren 2025 yılı bütçe görüşmeleri sona erdi.

Bütçe taleplerinin görüşüldüğü toplantılarda, 2025 yılı bütçesi 530 milyon lira olarak belirlendi.

Meclisin son oturumunda ise İl Özel İdaresinin bütçe kararnamesi ile gelir ve gider bütçesi oylanarak kabul edildi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yaptığı açıklamada, yeni bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Yeni oluşan meclisin ilk bütçesini gerçekleştirdiğini belirten Sözen, "Uyum içerisinde bütçenin oluşmasına katkı veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Buradaki uyumu, birlik ve beraberliği yıl içerisinde ilimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda görmekteyiz. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.