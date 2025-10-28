Haberler

Karabük Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna 2 çöp kamyonu, 1 yol süpürme aracı, 1 greyder, 1 beko loder, 2 kamyon ve diğer araçlar ekleyerek vatandaşlara daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor.

Karabük Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosu yenileniyor.

Envantere eklenen 2 çöp kamyonu, 1 yol süpürme aracı, 1 greyder, 1 beko loder, 1 kamyon, 1 panelvan, 1 kamyonet ve 1 cenaze aracı, ilgili birimlere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Karabük'te vatandaşa dokunan her alanda gözle görülür gelişmeler kaydettiklerini aktaran Çetinkaya, "Araç filomuzun güçlendirilmesiyle temizlik çalışmalarımız daha hızlı, yollarımız daha güvenli ve altyapı hizmetlerimiz daha etkin hale gelecek." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, yakın zamanda 4 yeni aracın daha envantere dahil edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.