Karabük Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Karabük Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosu yenileniyor.

Envantere eklenen 2 çöp kamyonu, 1 yol süpürme aracı, 1 greyder, 1 beko loder, 1 kamyon, 1 panelvan, 1 kamyonet ve 1 cenaze aracı, ilgili birimlere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Karabük'te vatandaşa dokunan her alanda gözle görülür gelişmeler kaydettiklerini aktaran Çetinkaya, "Araç filomuzun güçlendirilmesiyle temizlik çalışmalarımız daha hızlı, yollarımız daha güvenli ve altyapı hizmetlerimiz daha etkin hale gelecek." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, yakın zamanda 4 yeni aracın daha envantere dahil edileceğini dile getirdi.