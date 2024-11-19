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Kar Yağışı Besicileri Zor Durumda Bıraktı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerdeki besicilere zor anlar yaşatırken, hayvan sahipleri kış şartlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki besicilere zor anlar yaşattı.

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı eteklerindeki 2650 rakımlı Sütey Yaylası bölgesinde yaşayan hayvan sahiplerinin kar yağışıyla zorlu mesaileri de başladı. Cihangir Köyü Muhtarı Faik Karayılan, gece yağan kar yağışının kendilerini etkilediğini belirterek, "Konumumuz rakım olarak yüksek, bundan dolayı bu bölgeye de kış mevsimi erken geliyor. Her zorluğa rağmen hayvanlarımızı meraya bırakmamız gerekiyor. Çünkü burada metrelerce kar yağıyor. Eğer şimdiden hayvanlarımızı içeride beslemeye başlarsak, ne ot ne saman ne de yem yeter" dedi.

Kar Yağışı Besicileri Zor Durumda Bıraktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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