Kapıkule Sınır Kapısı'nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 692 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan TIR aramasında, boya yüklü tenekeler içinde 692 kilo 22 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR'da yapılan aramada 692 kilo 22 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ı riskli görerek x-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk görülen araç, açılarak eğitimli köpeklerle aramaya alındı. Boya yüklü araçta yapılan aramada, 20 kiloluk tenekeler içerisine gizlenmiş 692 kilo 22 gram esrar ele geçirildi.

TIR TAKİBE ALINDI, ALICILARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alıcılarının ve organizatörlerin yakalanması için TIR'ı bırakıp, takibe aldı. TIR, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir iş yerine girince adrese operasyon düzenlendi. Muhafaza ekiplerini görüp kaçmaya çalışan şüpheliler, takiple yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 8 cep telefonu ve SIM kartları, 7 silah, silahlara ait mermiler, 1 çelik yelek, psikotrop madde içeren ilaçlar ile suça konu para ve altın cinsi eşyalar ele geçirildi. Yakalanıp Edirne'ye getirilen 10 şüpheli tutuklandı.

