Haberler

Kapıkule'de tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta, tır parklarında kutladı. Şoförler bayram namazının ardından meslektaşlarıyla bayramlaşırken, ailelerini telefonla arayarak hasret giderdi.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

Sınırdan geçiş işlemleri için bekleyen tır şoförleri, ailelerinden uzakta bayram kutlamanın burukluğunu yaşadı.

Tır şoförleri, bayram namazının ardından parklardaki meslektaşlarıyla bayramlaştı.

Aileleri ve yakınlarını telefonla arayan şoförler, yakınlarının bayramlarını da kutladı.

"Ailemle telefonla bayramlaştım"

Antalya'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren İdris Sönmez, AA muhabirine, bayramı ailesinden uzak, buruk şekilde geçirdiğini söyledi.

Bir an önce yükü Almanya'ya götürüp ailesinin yanına döneceğini belirten Sönmez, "Ailemle telefonla bayramlaştım. Görüntülü şekilde bayramlarını kutladım. Bazen bayramı evde geçiriyoruz ama genellikle yollardayız." dedi.

Kahramanmaraş'tan aldığı yükü İtalya'ya götüren Bozan Polat da bayramların aileden uzakta, hüzünlü geçtiğini ifade etti.

Genelde bayramları dışarıda geçirdiğini, üç bayramdır ailesinden uzakta olduğunu anlatan Polat, "Ailemi görüntülü şekilde arayarak bayramını kutladım. Tekrar bayramları mübarek olsun. Onlar iyi, rahat ve sağlıklı olsunlar yeter." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim

Dervişoğlu'nun bayram mesajına "halkın mutsuzluğu" damga vurdu
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Dere kenarında bulundu! Her bir detayı kan donduran cinsten
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Komşu alev alev! Binlerce kişi sokaklara indi