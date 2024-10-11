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Kapaklıspor, Uzatma Çeyreğinde Galip Geldi

Kapaklıspor, Uzatma Çeyreğinde Galip Geldi
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Türkiye Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor, normal süresi 75-75 biten maçı uzatma çeyreğinde 81-77 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Kapaklıspor, sahasında normal süresi 75-75 biten maçı uzatma çeyreğinde 81-77 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Çerkezköy OSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip Kapaklıspor hızlı başladı.

Sarı Lacivertli ekipte kaptan Erkan Veyseloğlu ve Marcus Shaver takımı adına iki etkili isim olurken, Balıkesir temsilcisi Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'da Erkin Şenel takımını maça ortak etti. Karşılaşmanın ilk çeyreği 24-18 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyrekte 41-39 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol üstünlüğü ile geçildi.

Maçın üçüncü çeyreğinde her iki takımda hücumda etkili oyun ortaya koydu.

Kapaklıspor'da Thomas, Utku ve Shaver maçta farkın açılmasına müsaade etmedi ve bu çeyrek 60-55 Balıkesir Bandırma üstünlüğü ile sona erdi.

Son çeyrekte kıyasıya mücadelenin sergilendiği maçta normal süre 75-75 berabere bitti.

Uzatma çeyreğinde Kapaklıspor, rakibinin hatalarından faydalanarak serbest atış çizgisi ve pota altından bulduğu sayılarla 81-77 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

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