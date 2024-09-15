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Kapaklıspor, Trabzonspor'u 77-66 Mağlup Etti

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Türkiye Basketbol Ligi'nin açılış maçında Kapaklıspor, sahasında Trabzonspor'u 77-66 yenerek sezonu galibiyetle kapadı. Maç öncesi trafik kazasında hayatını kaybeden milli oyuncu İlkan Karaman anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk hafta mücadelelerinden Kapaklıspor, sahasında ligin yeni ekibi Trabzonspor'u 77-66 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Kapaklıspor ile Trabzonspor ÇOSB Kapaklı Spor Salonunda karşı karşıya geldi.

Maç öncesi trafik kazasında hayatını kaybeden 34 yaşında milli oyuncu İlkan Karaman'ın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekip Kapaklıspor'un 36-28'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın son iki çeyreğinde Kapaklıspor, Trabzonspor karşısında skor üstünlüğünü korudu. Konuk ekip Trabzonspor maçta farkı 6 sayıya kadar düşürsede öne geçemedi.

Taraftarının yoğun desteğini de arkasına alan Kapaklıspor'da takım kaptanı Erkan Veyseloğlu oynadığı oyunla beğeni topladı.

Karşılaşma 77-66 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonu açıklamada bulunan Kapaklıspor Baş Antrenörü Sertan Çakırer, "Kısa sürede lige hazırlanan bir ekibimiz. Bugünkü şansımız rakibimizin de henüz hazır olmadan karşılaşmaya çıkmasıydı. İlk maçımızda ilk galibiyetimizi aldık. Taraftarımızın iticini gücünü hissettik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Zaman geçtikte takımımız birbirine daha çok alışacak daha iyi olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

İlkan Karaman Trabzonspor Basketbol Türkiye trafik Güncel Dünya Spor

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