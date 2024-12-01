Üye Girişi
Haberler
Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler

 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk

 Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı
Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler

Garson kadını ormana kaçırıp defalarca tecavüz ettiler

Kapaklıspor, Pizza Bulls Cedi Osman'a Mağlup Oldu

Kapaklıspor, Pizza Bulls Cedi Osman'a Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol İlkan Karaman sezonunun 13. haftasında Kapaklıspor, Pizza Bulls Cedi Osman'a 75-71 mağlup oldu. Maç öncesinde Kadir Serdar'a teşekkür plaketi verildi ve ev sahibi takım önemli bir oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybetti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol İlkan Karaman sezonunun 13. haftasında Kapaklıspor sahasında bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol İlkan Karaman sezonunun 13. haftasında Kapaklıspor ile Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda karşılaştı.

Maç öncesinde 3 sezon Kapaklıspor'u çalıştıran Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Baş Antrenörü Kadir Serdar'a teşekkür plaketi verildi.

Ev sahibi ekipte Amerikalı oyun kurucu Marcus Shaver sakatlığı sebebi ile forma giyemedi.

Maça kısa yabancısından yoksun başlayan Kapaklıspor, rakibi karşısında Oğuzhan Tosun ve Dischon Tomas'ın elinden bulduğu sayılarla skor üretirken konuk ekip Pizza Bulls Cedi Osman, Jordan Barnes ile maça tutundu. Mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 önde kapatan konuk ekip ilk yarıyı da 36-31 önde tamamladı.

İkinci yarıda taraftarının da desteğini arkasına alan Kapaklıspor, iyi savunması ve hızlı hücumları ile rakibi ile arasındaki skor farkını 10'na kadar çıkardı. Son çeyrekte konuk ekip Pizza Bulls Cedi Osman, Nikolov, Deniz Can ve Barnes ile hücumda etkin olunca farkı kapadı ve son dakikalara beraberlikle girildi.

Son hücumlarda top kayıpları yapan Kapaklıspor, bu hatalardan gelen sayılara engel olamadı ve maçı 75-71 kaybetti.

Pizza Bulls Cedi Osman bu sezon 7. galibiyetini alırken Kapaklıspor 6 galibiyette kaldı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
img

Halep düştü, Esad pes etti
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
img

Tehlikeyi görür görmez harekete geçtiler! Suriye ile sınırını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.