Kapaklı'da Devlet Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

Kapaklı ilçesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından yaptırılan ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gelecek hafta hastanenin resmi açılışının yapılmasının beklendiğini söyledi.

Hastanenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çetin, şunları kaydetti:

"Hastane özel hastane konseptinde yapıldı. Şu anda hastanemizin hizmet alanı olarak kullanılacak 20 bin metrekare kapalı alanı var. Yan tarafında da genişleme alanımız var. Hasta yoğunluğuna göre çok hızlı bir şekilde yandaki büyüme alanına yönelik taleplerimizi de Bakanlığa ileteceğiz. Hekim sayımız ile ilgili de hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda bakanlık üzerinden taleplerimizi ileteceğiz."

Hayrabolu'da kedi ve köpekler kimliklendiriliyor

Hayrabolu ilçesinde, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Hayrabolu Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle yürütülen uygulama kapsamında mahallelerde hayvan sahiplerine bilgilendirme yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, hayvan sahiplerinin tüm kedi ve köpeklerini yaş ayrımı olmaksızın 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.

Bu tarihten sonra doğacak olan kedi ve köpeklerin ise doğumdan itibaren 6 ay içerisinde kimliklendirilmesi gerektiğini ifade eden Evin, "Kimliksiz hayvanların ilerleyen süreçte toplanabileceği unutulmamalıdır." dedi.

-Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi 1150 aileye kömür yardımında bulundu.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kömür yardımlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Fırat, "İlçemizde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere, toplamda 977 ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." diye konuştu.