Kapadokya'nın Coğrafi İşaretli Kabak Çekirdeği Dünyaya Açılıyor

Nevşehir'in coğrafi işaretli kabak çekirdeği, özellikle süt ile kavrulmuş olanı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünya genelinde ihraç edilen bu ürün, Kapadokya'da hediyelik olarak da satın alınıyor.

NEVŞEHİR'in coğrafi işaretli ürünlerinden olan kabak çekirdeği, Kapadokya'dan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Özellikle üretim ve kavurulması özel olarak yapılan sütlü kabak çekirdeği, bölgeye gelen yabancı turistler tarafından da hediyelik olarak tercih ediliyor.

Nevşehir'de patates ve üzümden sonra en önemli tarım ürünü olan coğrafi işaretli kabak çekirdeği, Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen çerezlik kabak çekirdeği, bölgeye gelen turistler tarafından da sıklıkla tüketiliyor. Özellikle su yerine süt ve tuzun karışımıyla taş fırınlarda kavrulan kabak çekirdeğinden satın alarak, hediyelik yaptıran turistler aldıkları ürünleri çeşitli ülkelere götürüyor.

'SÜTLÜ KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇOK MEŞHUR OLDU'

Uçhisar'da fırın ustalığı yapan Yusuf Canıtez (48), "25 yıldır kabak çekirdeği kavurma ustalığı yapıyorum. Kabak çekirdeği, Nevşehir ile bütünleşmiş bir üründür. Ülkemizin birçok ilinde kabak çekirdeği, Nevşehir ibaresi kullanarak satılır. Dolayısıyla Nevşehir ile bütünleşmiş bir üründür. Üretim çok yüksektir. Üreticiden alıyoruz, taş fırınlarda süt ile karıştırarak kavuruyoruz. Sütlü kabak çekirdeği çok meşhur oldu. Özellikle Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Pakistan, Endonezya'dan gelen misafirlerimiz yoğun olarak alıyor. Dünyanın her yerine gönderiyoruz. Rehberlerin getirdiği yerli ve yabancı turistler, doğal bir ürün olduğunu görünce kabak çekirdeğine ilgileri artıyor. Çünkü fabrikasyon değil, tamamen el ile yapılan bir üründür. Çekirdek kilosu 550 TL'den satılıyor" diye konuştu.

'KABUK ÇEKİRDEĞİ ÇOK MEŞHURMUŞ'

Tatil için Muş'tan Kapadokya'ya gelen Nuray Türkoğlu ise "Mersin Turizm Mezunları Derneği olarak toplu bir seyahatimiz var. Yaklaşık 600 kişilik bir grubuz, bugün programımızda tur gezimiz vardı. Bu kapsamda buranın kabak çekirdeği çok meşhurmuş, erkeklerde prostata iyi geliyormuş, kadınlarda da magnezyuma iyi geliyormuş. Biz yedik, beğendik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
