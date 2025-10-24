Kapadokya Havalimanı'nda 61 Kilo Kaçak Altın Ele Geçirildi

Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin içine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi, 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürüttükleri analiz çalışmaları kapsamında kente gelecek 5 Özbekistan uyrukluyu takibe aldı.

Ülkelerinden uçakla İstanbul aktarmalı olarak Nevşehir'e gelen şüphelilerin valizlerindeki aramada, kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin içine eritilerek makinelerin parçası gibi gizlenmiş halde 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi.

Operasyonda, 3'ü kadın 5 Özbekistan uyruklu şüpheli ile onları almak için havalimanına gelen bir zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.