Kangal Termik Santrali'nde Yangın Çıktı

Kangal Termik Santrali'nde Yangın Çıktı
Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangından etkilenen olmadığı ve santraldeki işçilerin tahliye edildiği bildirildi.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kurulu bulunan termik santralin bacalarından birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kangal ilçesi Hamal köyü yakınlarında bulunan Kangal Termik Santrali'nin ünitelerinden birinde başladı. Kısa sürede alevler santralin bacalarından birini sardı. İhbar üzerine bölgeye Kangal ilçesinden ve kent merkezinden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre yangından etkilenen olmadığı, santralde bulunan işçilerin tahliye edildiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
