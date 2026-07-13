Kocaeli'de karaya oturan gemi satışa çıkarılıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında geçen yıl karaya oturan, kurtarıldıktan sonra çekildiği Kefken Adası mevkisinde bekletilen kuru yük gemisi satışa çıkacak.

Hava muhalefeti nedeniyle Kandıra açıklarında 18 Eylül'de karaya oturduktan sonra 16 Kasım 2025'te Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekilen Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin bekleyişi devam ediyor.

Kefken Liman Başkanlığının ihale ilanına göre, "RAPID" isimli kuru yük gemisinin, bulunduğu yerde 618 sayılı Limanlar Kanunu 7. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre açık teklif usulüyle satışı yapılacak.

İhale şartnamesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin VakıfBank Emek Şubesi'nin ilgili hesabına, "ihale dosya bedeli" açıklamasıyla yatırılan 10 bin liralık dekontun teslimi karşılığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığından temin edilecek.

İhale, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da açık teklif usulüyle Kefken Liman Başkanlığı tarafından yapılacak.

Geminin tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin 754 lira ve geçici teminat miktarı ise 222 bin 353 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için belirlenen evraklardan oluşan dosyanın eksiksiz olarak 23 Temmuz Perşembe günü 17.00 mesai saati bitimine kadar Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kandıra açıklarında geçen yıl 18 Eylül'de "RAPID" adlı Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmış, gemi 16 Kasım'da Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekilmişti.