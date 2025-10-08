Kanada ve ABD Arasındaki Ticaret Görüşmeleri Olumlu İlerliyor

Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc, Washington hükümeti ile henüz anlaşmaya varılmasa da Beyaz Saray'daki tarife görüşmelerinin "başarılı" olduğunu belirtti.

LeBlanc, ABD'nin başkenti Washington'da basın mensuplarına Beyaz Saray'da yürüttükleri görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ve iki ülke heyetinin dünkü görüşmelerinin, öncekilere göre daha detaylı olduğunu belirten LeBlanc, "ABD Başkanı Trump ile ticaret ve diğer uluslararası konularda başarılı, pozitif ve önemli olduğunu düşündüğüm diyaloğu tamamladık." dedi.

LeBlanc, odak noktasının ticaret ilişkileri üzerine olduğunu ve özellikle tarifelerden en çok etkilenen alanlar olan çelik, alüminyum ve enerji konusunu ele aldıklarını söyledi.

Henüz kesin anlaşmaya varmadıklarını ancak tarafların, "iki ülke için de daha iyi sonuçlar oluşturacak bir anlaşmaya hızlıca varabilmenin yollarını aradığını" belirten LeBlanc, görüşme sonucu olumlu düşünceleri bulunduğunu ifade etti.

LeBlanc, Trump'ın ABD ile Kanada'nın, "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinde yakın işbirliği halinde çalıştığına dair sözlerine ilişkin, bu projede nasıl bulunabileceklerini tartıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kimse önümüze sözleşme koymadı ve şahit huzurunda imzalamadık. ABD'lilere, güvenlik ve savunma ortakları olmak istediğimizi söyledik ve Altın Kubbe de bu diyalogun bir parçası."