Kanada'nın Hamilton kentinde Cadılar Bayramı Koşusu'na yaklaşık 500 kişi katıldı

Kanada'nın Hamilton kentinde Cadılar Bayramı Koşusu'na yaklaşık 500 kişi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde pazar günü düzenlenen 2026 Cadılar Bayramı Koşusu'na kostümlü yarışmacılar katıldı. Geleneksel etkinlikte yaklaşık 500 kişi 1, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.
HAMILTON, 26 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde 2026 Cadılar Bayramı Koşusu'na katılan kostümlü yarışmacılar, 25 Ekim 2026.
Kanada'nın Hamilton kentinde pazar günü gerçekleştirilen geleneksel etkinlikte yaklaşık 500 kişi 1, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua