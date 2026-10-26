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Kanada'nın Hamilton kentinde Cadılar Bayramı Koşusu'na yaklaşık 500 kişi katıldı

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Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde pazar günü düzenlenen 2026 Cadılar Bayramı Koşusu'na kostümlü yarışmacılar katıldı. Geleneksel etkinlikte yaklaşık 500 kişi 1, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

HAMILTON, 26 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde 2026 Cadılar Bayramı Koşusu'na katılan kostümlü yarışmacılar, 25 Ekim 2026.

Kanada'nın Hamilton kentinde pazar günü gerçekleştirilen geleneksel etkinlikte yaklaşık 500 kişi 1, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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