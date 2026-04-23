Kanada Başbakanı Carney, ABD'nin ticaret anlaşmasındaki şartları belirleyemeyeceğini söyledi

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'ndaki (USMCA) şartları belirleyemeyeceğini kaydederek karşılıklı olarak başarılı sonuca varmanın biraz zaman alabileceğini söyledi.

Kanada Başbakanı Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları nedeniyle tıkanan Kanada-ABD-Meksika arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Başkent Ottawa'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Carney, ABD'nin anlaşma şartlarını belirleyemeyeceğini söyleyerek "Müzakereleri yürütüyoruz. Karşılıklı olarak başarılı bir sonuca ulaşabiliriz. Bu biraz zaman alacak." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya dair pürüzleri müzakerelerde daha geniş yaklaşımla ele alacaklarını ifade eden Carney, "Güçlü yanlarımız var, seçeneklerimiz var. Seçeneklerimizi çeşitlendiriyoruz." şeklinde konuştu.