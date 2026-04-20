Haberler

Kanada Başbakanı: ABD ile Gerilim Sürerken Ticaretimizi Çeşitlendirmek Zorundayız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile olan ekonomik ilişkilerin geçmişte avantaj sağladığını ancak artık dezavantaja dönüştüğünü belirtti. Ticaretin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin etkileriyle Kanada'nın yeni pazarlara yönelmek zorunda kaldığını ifade etti.

OTTAWA, 20 Nisan (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile aralarındaki yakın ekonomik ilişkilerin kendilerine bir zamanlar avantaj sağladığını ancak artık "dezavantaja" dönüştüğünü belirterek, bu durumun küresel ticaretin çeşitlendirilmesi yoluyla düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Carney, sosyal medya hesabından paylaştığı "Geleceğe Bakış" başlıklı görüntülü mesajında, Kanada-ABD ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, ticaret yaklaşımını temelden değiştirerek, gümrük vergilerini en son Büyük Buhran'da görülen seviyelere çıkardı" diyen Carney, Kanada'nın otomotiv, çelik ve kereste sektörleri üzerindeki etkisi devam eden yüksek gümrük vergisi oranlarına işaret etti.

Kanada'dan ihraç edilen mallara ceza niteliğinde ağır gümrük vergileri getiren ABD, 2025 yılının başından bu yana çeşitli mallara yönelik yüzde 25 ve çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergileri uyguluyor. Kuzey Amerika'da tedarik zincirlerini önemli ölçüde aksatan bu önlemler, Ottawa'yı ekonomi alanında yeni pazarlar aramaya zorladı.

Hükümet olarak geçen yıl dört kıtada 20 yeni ticaret anlaşması imzaladıklarını söyleyen Carney, küresel yatırım çekmeye, Kanada'da eyaletler arasındaki ticaret düzenlemelerinin uyumunu artırmaya ve dış kaynaklı dalgalanmaları azaltmak amacıyla Kanada'nın temiz enerji kapasitesini ikiye katlamaya odaklanan bir strateji izlediklerini ifade etti.

"Umut bir plan olmadığı gibi, nostalji de bir strateji değildir" diyen Carney, ABD'nin önceki ikili işbirliği normlarına dönmesini beklemeyeceklerinin sinyalini verdi.

Söz konusu çeşitlendirme faaliyetleri hakkında kamuoyuna düzenli olarak bilgi vereceklerini kaydeden Carney, hükümetin planının giderek ivme kazandığını, ancak yapısal ekonomik uyum sürecinin zaman alacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

